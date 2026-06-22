霧島市の温泉施設で21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になり、捜索が続いていますが、行方は分からないままです。その後の取材で、男の子がいなくなった浴室には、湯船と同じ高さに窓があり、警察が駆けつけた際、窓が開いた状態だったことが分かりました。 「子どもがいなくなった」母親から通報 行方不明になっているのは熊本県八代市の保育園児、田中嶺臣（たなか・れお）くん5歳です。 警察などによりますと2