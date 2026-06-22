霧島市の温泉施設で21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明となっています。一夜明けた22日も警察と消防が120人態勢で捜索しましたが、依然、行方はわかっていません。父親は「早く帰ってきてほしい」と悲痛な胸の内を話しました。 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児、田中嶺臣（たなか・れお）くん5歳です。 「3分ほど目を離したところ姿が見えなく」 霧島警察署などによりますと、21日午後3時半ごろ