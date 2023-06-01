占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「金運を育てる朝ごはん」について、解説します。占いの根底には、先人たちの知恵がたっぷりと詰まっています。観察力、洞察力、そして、感性が強かった賢人たちが、この世界にあるすべてのことに意味を持たせ、特性、相性などを関連付けて考察し、生み出されたものだからです。この流れで、日常のあれこれにも、吉凶があります。今回は、朝ごはんについて考察