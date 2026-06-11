「赤髪エルフのお惣菜屋さん」1巻が本日発売！ 赤髪エルフ・エルシィの料理が疲れた人々を癒す人情×ラブコメ×ファンタジー新連載MANGA Watch

「赤髪エルフのお惣菜屋さん」1巻が本日発売！ 赤髪エルフ・エルシィの料理が疲れた人々を癒す人情×ラブコメ×ファンタジー新連載

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • マンガ「赤髪エルフのお惣菜屋さん」の1巻が6月11日に発売される
  • 本作はイトカツ氏による人情×ラブコメ×ファンタジー
  • 本作は赤髪エルフのエルシィによる料理が舞台となっている
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