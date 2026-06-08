田端大学 投資学部が自身のYouTubeチャンネルで「JUNGLE銀座・きこが買ったAI銘柄が即売り確定の理由とは！？」を公開した。動画では、田端信太郎氏とJUNGLE銀座のきこ氏が、突如として2日連続のストップ高を記録したAI銘柄の今後の動向について、独自の視点から解説している。 事の発端は、きこ氏による「一昨日買った銘柄がストップ高で寄りついていない」という報告から始まった。田端氏が銘柄コード「5572」を基に確