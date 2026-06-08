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田端大学 投資学部が自身のYouTubeチャンネルで「JUNGLE銀座・きこが買ったAI銘柄が即売り確定の理由とは！？」を公開した。動画では、田端信太郎氏とJUNGLE銀座のきこ氏が、突如として2日連続のストップ高を記録したAI銘柄の今後の動向について、独自の視点から解説している。



事の発端は、きこ氏による「一昨日買った銘柄がストップ高で寄りついていない」という報告から始まった。田端氏が銘柄コード「5572」を基に確認すると、該当するのは時価総額約100億円規模のAI関連企業「リッジアイ」であった。2023年の上場直後には4600円の高値をつけていたものの、その後は価格が大きく下落していたという。



田端氏は同銘柄のチャートに対し、「上場ゴールみたいな、3分の1か4分の1くらいに下げた後、今じわじわずっと出直してきている」と、これまでの値動きには一定の評価を下した。そして今回の急騰要因について、SBIホールディングスとAI開発企業Anthropicの協業において、実際のシステム構築をリッジアイが担うことが材料視されていると推測した。



しかし、田端氏は今後の展開について「直感的に言うと、材料としては3日ぐらいの消化で終わりそう」と一刀両断する。急な話題性による株価上昇は短命に終わる可能性が高いとし、「あんまり長持ちするようなストーリーには正直見えない」と冷静な見解を示した。これにはきこ氏も「すぐ売ろうかな」と納得した表情を見せている。



最後に田端氏は、視聴者に向けて「割り切ったお付き合いがよろしいんじゃないかな」と笑顔でアドバイス。話題のAI関連というだけで盲目的に長期保有するのではなく、タイミングを見極めた早めの利益確定を検討するよう、相場へのクールな向き合い方を示唆して動画は締めくくられている。