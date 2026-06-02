ＱＤレーザは３日ぶりに急反騰し、ストップ高となる前営業日比５００円高の２９２３円に買われた。１日の取引終了後、ＴＤＫとＱＤレーザが保有する網膜投影技術を用いたＸＲグラス向け次世代ＲＧＢ光源モジュール及び光学エンジンの共同開発に加え、同技術に関する特許権の一部をＴＤＫに移転する事業協力契約を締結すると発表した。同時に２７年３月期の最終損益予想を前回予想の５８００万円の赤字から４億