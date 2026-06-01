5月いっぱいでグラビアから引退し、所属事務所から退所した“元”グラビアアイドル・西永彩奈(30)が1日、自身のSNSを更新し「今後はフリーランスとして活動してまいります。」と表明した。 【写真】最後の撮影会MVPを獲得し万感 白のノースリーブのワンピース姿の新たな宣材写真を掲載し「新たなスタートとなりますが今後ともよろしくお願いいたします」とあいさつした。 最後のグラビ