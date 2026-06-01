5月いっぱいでグラビアから引退し、所属事務所から退所した“元”グラビアアイドル・西永彩奈(30)が1日、自身のSNSを更新し「今後はフリーランスとして活動してまいります。」と表明した。



【写真】最後の撮影会 MVPを獲得し万感

白のノースリーブのワンピース姿の新たな宣材写真を掲載し「新たなスタートとなりますが 今後ともよろしくお願いいたします」とあいさつした。



最後のグラビア仕事は、5月31日、大阪で開催されたプール撮影会だった。イベント後にはX（旧ツイッター）に花束を持った画像を掲載。「グラビアアイドル西永彩奈を18年間愛してくださり本当にありがとうございました 沢山の方に支えられて幸せなグラビア人生を送ることができました。」と万感の思いを込めてコメント。「これからは今まで培ってきた経験を活かしグラビア界を裏側から盛り上げていけたらと思っています」と、今後についても言及。「以上!グラビアアイドル西永彩奈でした!」と締めくくった。



撮影会でMVPに輝いたことも報告。ピンクの衣装にテンガロンハット＋デニム、ストライプ衣装にデニムのミニスカ、水色のヒモ衣装に小さめのカーディガン、サイドが大きく開いた黄色のワンピースに編み上着を合わせた姿などの画像も掲載した。



（よろず～ニュース編集部）