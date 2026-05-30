人のいるところに酒があり、酒のあるところにはドラマがある。酒との付き合い方を聞けばその人の生き方が見えてくるのではないか。酒場ライターの大竹聡氏がたずねていく。今回は「警察官と酒」の話をうかがった。【前後編の前編】【写真を見る】殺人犯が大号泣で自白…。現役時代、お酒の席で学んだ「取り調べのコツ」とは？＊＊＊人はどんなときに酒を飲むのか。なぜ、飲むのか。そして酒は、人の生活に何をもたらす