走行性能・NVH・乗り心地・ブレーキ・シートを総合最適化2026年5月21日、マツダは新型「CX-5」を発表し、同日より販売を開始しました。約9年ぶりのフルモデルチェンジを経て3代目へと進化した本モデルは、従来から高い評価を受けてきた走行性能に加え、日常での快適性や静粛性を大幅に高めた点が特徴となっています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“超絶進化”のマツダ「新型SUV」です！ 画像を見る！（30枚以上）