朝倉未来と皇治が深夜にレスバ「お前よりは100%強い、断言する」「断言してんのに闘えない」
RIZINで活躍する朝倉未来と皇治が、28日未明にSNSでレスバを繰り広げた。お互いに激しい言葉で挑発しているが、朝倉は「もう絡んでくんな」と絶縁を宣言している。
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朝倉と皇治は、5月のRIZIN神戸大会で対戦のウワサが流れるも、皇治は平本蓮と対戦。試合後に平本は「皇治は朝倉未来より打たれ強い」と言い放ち、皇治も9月の京セラドーム大阪大会での対戦に意欲を見せていた。
27日深夜に朝倉がCEOを務める『BreakingDown』の次回大会のオーディション映像が公開され、SNSで拡散するとファンが皇治に改めて朝倉との対戦をリクエスト。皇治は「ハゲチャンビンだけは余裕やてー」「もうメンヘラでハゲてしゃーないから許したって」「もっちゃん（平本）に2秒で眠らさせる ハゲチャンビンが気の毒」（原文ママ）と挑発した。
この投稿に朝倉が「お前うるさいから黙れ お前よりは100%強い、断言する」と反応。さらに「でもマジで何のメリットもないから戦うことはない」「気持ち悪いからもう絡んでくんな」と強い言葉で拒否した。
皇治も、待ってましたとばかりに「カッコ悪 路上のハゲチャンビン」「断言してんの笑 せやのに闘えない 自信ないからか、、」と朝倉をイジりまくった。
朝倉のファンからは「無視しましょう！」「強い相手との試合が見たいです！」「メリットないです」と賛同する声や、「100％と断言するなら試合してあげたら？」「試合で黙らせてほしい！」と皇治との試合を望む声もある。
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皇治も、待ってましたとばかりに「カッコ悪 路上のハゲチャンビン」「断言してんの笑 せやのに闘えない 自信ないからか、、」と朝倉をイジりまくった。
朝倉のファンからは「無視しましょう！」「強い相手との試合が見たいです！」「メリットないです」と賛同する声や、「100％と断言するなら試合してあげたら？」「試合で黙らせてほしい！」と皇治との試合を望む声もある。