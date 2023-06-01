【モデルプレス＝2026/05/25】「ミスマガジン2025」ミスヤングマガジンの晴こころと「ミスマガジン2025」ミス週刊少年マガジンの江下晏梨が5月25日発売の「ヤングマガジン」26号（講談社）の表紙に登場。美しいボディを披露している。【写真】「ミスマガジン」仲良しコンビ、ビキニ姿で美バスト際立つ◆仲良しコンビ“あんはる”初表紙ミスマガジン2025の仲良しコンビ“あんはる”が表紙に登場。同誌では“2人が姉妹だったら”をテ