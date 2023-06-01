晴こころ＆江下晏梨、ビキニ姿で美バスト際立つ “あんはる”コンビで「ヤンマガ」表紙初登場
【モデルプレス＝2026/05/25】「ミスマガジン2025」ミスヤングマガジンの晴こころと「ミスマガジン2025」ミス週刊少年マガジンの江下晏梨が5月25日発売の「ヤングマガジン」26号（講談社）の表紙に登場。美しいボディを披露している。
【写真】「ミスマガジン」仲良しコンビ、ビキニ姿で美バスト際立つ
ミスマガジン2025の仲良しコンビ“あんはる”が表紙に登場。同誌では“2人が姉妹だったら”をテーマに長崎旅行を決行。ビキニ姿で美しいバストを披露している。
そのほか今号の巻中グラビアには立花蘭、巻末グラビアには永江梨乃が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ミスマガジン」仲良しコンビ、ビキニ姿で美バスト際立つ
◆仲良しコンビ“あんはる”初表紙
ミスマガジン2025の仲良しコンビ“あんはる”が表紙に登場。同誌では“2人が姉妹だったら”をテーマに長崎旅行を決行。ビキニ姿で美しいバストを披露している。
◆立花蘭・永江梨乃も登場
そのほか今号の巻中グラビアには立花蘭、巻末グラビアには永江梨乃が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】