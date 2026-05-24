BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、日本のボーイバンドとして初めて、2026年4月にフィリピン・マニラで行われた人気音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ「Wish Bus」の公開収録に参加。そのパフォーマンス映像が、「Wish 107.5」公式YouTubeチャンネルにて公開された。「Wish Bus」は、車内でライブパフォーマンスを収録・配信するスタイルで世界的人気を誇る音楽コンテンツ。公式