【モデルプレス＝2026/05/24】GENERATIONSのメンバーが5月23日、X（旧ツイッター）を更新。11年前発売の楽曲が配信サイトで1位を獲得し、様々なリアクションを見せている。【写真】メンバーも驚き！突然1位となったGENERATIONS11年前の楽曲◆GENERATIONS、11年前リリース曲が1位獲得5月19日に2015年発売のGENERATIONSのシングル「Sing it Loud」が、音楽ダウンロード配信サイト「レコチョク」のデイリービデオランキング（5月18日