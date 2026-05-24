GENERATIONS、11年前リリース楽曲が1位獲得でメンバー反応「まさかどこかでバズった？」「自分達の曲に救われてる」
【モデルプレス＝2026/05/24】GENERATIONSのメンバーが5月23日、X（旧ツイッター）を更新。11年前発売の楽曲が配信サイトで1位を獲得し、様々なリアクションを見せている。
【写真】メンバーも驚き！突然1位となったGENERATIONS11年前の楽曲
5月19日に2015年発売のGENERATIONSのシングル「Sing it Loud」が、音楽ダウンロード配信サイト「レコチョク」のデイリービデオランキング（5月18日付）にて5位にランクインしたことを受け、小森隼は「びっくりしたー。デイリーランキングで11年前にリリースされた“Sing it Loud”が5位にランクインしてるのかと思った」と投稿。5月20日のデイリービデオランキング（5月19日付）では同曲が2位となり、小森は「まさかどこかでバズった？？」と驚きのリアクションを見せた。
そして、5月23日のデイリービデオランキング（5月21日付）では同曲が1位を獲得。小森は「頼みます！！どうにかなってくれ笑」と記し、次の投稿では「Sing it Loudがまた、沢山の方に見て頂けるタイミングが来るのかと思うと…長くやって来て自分達の曲に苦しみ、自分達の曲に救われてるな。と改めて感じます！」と喜びをあらわに。「そして、この楽曲を限りある時間の中で選んでくださってありがとうございます MVも皆さんでもう1度！」と綴っていた。
佐野玲於は5月23日に自身のXを更新し「11年前の曲がランクインするとは、、、、あ、当時18歳です。。。」と反応。次の投稿では「フリースタイルverもあります。18歳。下手すぎて笑う」と同曲の佐野のソロダンスバージョンの動画を紹介していた。
5月24日に更新されたGENERATIONS公式アカウントでは白濱亜嵐が「なんだかまだまだSing it Loudの調子がいいようなので、例の振りV撮影の動画です！皆んなには内緒で」と当時の秘蔵動画を公開。「こうやってずっと皆んなで歌って踊って時間を重ねて、過去の作品が喜ばれるのはアーティストとして嬉しい事です」と記していた。
メンバーの投稿には「色褪せない良曲」「最高か」「びっくり」「おめでとう！」といった歓喜の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆GENERATIONS、11年前リリース曲が1位獲得
5月19日に2015年発売のGENERATIONSのシングル「Sing it Loud」が、音楽ダウンロード配信サイト「レコチョク」のデイリービデオランキング（5月18日付）にて5位にランクインしたことを受け、小森隼は「びっくりしたー。デイリーランキングで11年前にリリースされた“Sing it Loud”が5位にランクインしてるのかと思った」と投稿。5月20日のデイリービデオランキング（5月19日付）では同曲が2位となり、小森は「まさかどこかでバズった？？」と驚きのリアクションを見せた。
佐野玲於は5月23日に自身のXを更新し「11年前の曲がランクインするとは、、、、あ、当時18歳です。。。」と反応。次の投稿では「フリースタイルverもあります。18歳。下手すぎて笑う」と同曲の佐野のソロダンスバージョンの動画を紹介していた。
5月24日に更新されたGENERATIONS公式アカウントでは白濱亜嵐が「なんだかまだまだSing it Loudの調子がいいようなので、例の振りV撮影の動画です！皆んなには内緒で」と当時の秘蔵動画を公開。「こうやってずっと皆んなで歌って踊って時間を重ねて、過去の作品が喜ばれるのはアーティストとして嬉しい事です」と記していた。
◆GENERATIONS「Sing it Loud」1位に反響
メンバーの投稿には「色褪せない良曲」「最高か」「びっくり」「おめでとう！」といった歓喜の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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