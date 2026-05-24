サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、モンテディオ山形はきょう、最終節をホームで迎え、湘南ベルマーレと対戦しました。 モンテディオは試合開始30分で3点を先取。試合終了間際、湘南に1点を許しましたが、3対1で勝利しました。 モンテディオの次の試合は、今月31日、ホームでプレーオフラウンドが行われます。