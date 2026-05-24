【モデルプレス＝2026/05/24】AKB48の田口愛佳が5月23日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】AKB卒業発表のメンバー「まさにお姫様」美肩チラリのフリル衣装姿◆田口愛佳、美肩際立つ衣装姿公開田口は、キャンディーと緑のハートの絵文字を添え、ユニット曲「Lollipop」の衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。白のレースや薄いグリーンのチュールが重ねられ、胸元にピンクのリボンがあしらわ