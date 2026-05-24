AKB48卒業発表の田口愛佳、美肩チラリのフリル衣装姿「お人形さんみたい」「ますます美しく」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】AKB48の田口愛佳が5月23日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】AKB卒業発表のメンバー「まさにお姫様」美肩チラリのフリル衣装姿
田口は、キャンディーと緑のハートの絵文字を添え、ユニット曲「Lollipop」の衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。白のレースや薄いグリーンのチュールが重ねられ、胸元にピンクのリボンがあしらわれたオフショルダーの衣装に身を包み、ほっそりと美しい肩がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「衣装姿が可愛すぎ」「オフショルダーのデザイン最高に似合ってる」「ますます美しく」「卒業さみしくなる」「お人形さんみたいな可愛さに思わず2度見」「卒業発表は寂しいけれどずっと応援しています」「まさにお姫様」などという反響が寄せられている。
田口は4月18日、グループの公式ブログにて卒業を発表。卒業公演は6月22日を予定していることが伝えられている。（modelpress編集部）
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【写真】AKB卒業発表のメンバー「まさにお姫様」美肩チラリのフリル衣装姿
◆田口愛佳、美肩際立つ衣装姿公開
田口は、キャンディーと緑のハートの絵文字を添え、ユニット曲「Lollipop」の衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。白のレースや薄いグリーンのチュールが重ねられ、胸元にピンクのリボンがあしらわれたオフショルダーの衣装に身を包み、ほっそりと美しい肩がのぞいている。
◆田口愛佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「衣装姿が可愛すぎ」「オフショルダーのデザイン最高に似合ってる」「ますます美しく」「卒業さみしくなる」「お人形さんみたいな可愛さに思わず2度見」「卒業発表は寂しいけれどずっと応援しています」「まさにお姫様」などという反響が寄せられている。
田口は4月18日、グループの公式ブログにて卒業を発表。卒業公演は6月22日を予定していることが伝えられている。（modelpress編集部）
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