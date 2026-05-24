⽥⼝愛佳（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/05/24】AKB48の田口愛佳が5月23日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】AKB卒業発表のメンバー「まさにお姫様」美肩チラリのフリル衣装姿

◆田口愛佳、美肩際立つ衣装姿公開


田口は、キャンディーと緑のハートの絵文字を添え、ユニット曲「Lollipop」の衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。白のレースや薄いグリーンのチュールが重ねられ、胸元にピンクのリボンがあしらわれたオフショルダーの衣装に身を包み、ほっそりと美しい肩がのぞいている。

◆田口愛佳の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「衣装姿が可愛すぎ」「オフショルダーのデザイン最高に似合ってる」「ますます美しく」「卒業さみしくなる」「お人形さんみたいな可愛さに思わず2度見」「卒業発表は寂しいけれどずっと応援しています」「まさにお姫様」などという反響が寄せられている。

田口は4月18日、グループの公式ブログにて卒業を発表。卒業公演は6月22日を予定していることが伝えられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】