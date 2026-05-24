俳優の木村文乃さん（38）が24日、自身のインスタグラムで第2子を出産したことを発表しました。木村さんは度々、インスタグラムに手作り料理について投稿しており、今回も「今日のごはんでした」と写真とともに紹介。続けて、「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」とつづっています。木村さんは、2023年に友人関係にあった一般男性との結婚と第1子妊娠を発表。同年7月に第1子を出産し