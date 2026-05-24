【モデルプレス＝2026/05/24】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月23日、自身のInstagramを更新。レンズ豆を使ったカレーを披露した。【写真】LA在住の75歳有名女優「野菜の彩りが綺麗でセンスいい」ベジタリアンな本格カレー◆桃井かおり、手作りレンティル豆カレー披露桃井は「レンティル豆カレー」とつづり、手作りのカレーを公開。白と青の柄があしらわれた皿に盛られたレンズ豆たっぷりのカレーの上に