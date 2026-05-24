桃井かおり、レンズ豆使った野菜たっぷり本格カレー公開に反響「体にいいものしか入ってない」「ベジタリアンメニュー参考になる」
【モデルプレス＝2026/05/24】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月23日、自身のInstagramを更新。レンズ豆を使ったカレーを披露した。
【写真】LA在住の75歳有名女優「野菜の彩りが綺麗でセンスいい」ベジタリアンな本格カレー
桃井は「レンティル豆カレー」とつづり、手作りのカレーを公開。白と青の柄があしらわれた皿に盛られたレンズ豆たっぷりのカレーの上に、カットされたピーマン、ホワイトアスパラ、ナスが添えられている。
また「ルーにはセロリと茄子とホワイトアスパラも結構すり潰してあるので、ポワン〜なスープカレーなんだワン」とルーにも工夫を加えたことを記しており、「“これはベジタリアンのお客さんに最高じゃ〜ん”と誰かが言った」と、夫から言われたと思われる言葉も付け加えている。
この投稿には「すり潰した野菜が入ったカレーめちゃくちゃ美味しそう」「体にいいものしか入ってない」「ベジタリアンメニュー参考になる」「トッピングの野菜の彩りが綺麗でセンスいい」「手が込んでる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「野菜の彩りが綺麗でセンスいい」ベジタリアンな本格カレー
◆桃井かおり、手作りレンティル豆カレー披露
桃井は「レンティル豆カレー」とつづり、手作りのカレーを公開。白と青の柄があしらわれた皿に盛られたレンズ豆たっぷりのカレーの上に、カットされたピーマン、ホワイトアスパラ、ナスが添えられている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「すり潰した野菜が入ったカレーめちゃくちゃ美味しそう」「体にいいものしか入ってない」「ベジタリアンメニュー参考になる」「トッピングの野菜の彩りが綺麗でセンスいい」「手が込んでる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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