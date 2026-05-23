【モデルプレス＝2026/05/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME主演の連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（6月10日スタート／日本テレビ）の追加キャストとして、野口衣織（＝LOVE）、大場花菜（＝LOVE）らの出演が決定。メインビジュアルと予告映像も公開された。【写真】≠ME主演ドラマに出演する先輩アイドル◆「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」メ