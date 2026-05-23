＝LOVE野口衣織＆大場花菜、≠ME主演ドラマ出演決定 トップグループ演じる【ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？】
【モデルプレス＝2026/05/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME主演の連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（6月10日スタート／日本テレビ）の追加キャストとして、野口衣織（＝LOVE）、大場花菜（＝LOVE）らの出演が決定。メインビジュアルと予告映像も公開された。
【写真】≠ME主演ドラマに出演する先輩アイドル
本作は脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく、下剋上の物語となっている。
今回公開されたメインビジュアルでこちらに睨みを利かせているのは、主演を務める≠MEが演じる3組のアイドルグループ。前列を陣取るのは、かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍（ステレゴ）地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」が転生したアイドルグループ「きゅん爆◆FOUR PRINCESS」（冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子※◆は正しくはハートマーク）。後ろには「きゅん爆◆FOUR PRINCESS」としのぎを削る、アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属の新人グループ「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）と「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）の2グループが立ち並ぶ。
そして、今回新たに出演が発表されたキャストが担うのは、物語のカギを握る重要な人物たち。アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属のトップグループ「Aurora5」のセンター・一ノ瀬星羅を野口、メンバー・九条リオを大場が演じ、「G-ZONE」のマネージャー如月誠を味方良介が、社長の黒江をのせりんが演じることが決定した。
さらに放送に向けて、新たに30秒の予告映像も公開された。（modelpress編集部）
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【写真】≠ME主演ドラマに出演する先輩アイドル
◆「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」メインビジュアル＆予告映像公開
本作は脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく、下剋上の物語となっている。
◆野口衣織＆大場花菜ら、追加出演者発表
そして、今回新たに出演が発表されたキャストが担うのは、物語のカギを握る重要な人物たち。アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属のトップグループ「Aurora5」のセンター・一ノ瀬星羅を野口、メンバー・九条リオを大場が演じ、「G-ZONE」のマネージャー如月誠を味方良介が、社長の黒江をのせりんが演じることが決定した。
さらに放送に向けて、新たに30秒の予告映像も公開された。（modelpress編集部）
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