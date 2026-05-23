【モデルプレス＝2026/05/23】フリーアナウンサーの高島彩が5月23日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】2児の母・47歳元フジアナ「ソースの照りが最高」色鮮やかなハンバーグ弁当公開◆高島彩、ハンバーグ弁当公開高島は「土曜はハンバーグ弁当」とつづり、彩り豊かな手作り弁当を公開。ソースがたっぷりとかかったハンバーグをメインに、白米、半熟のゆで卵、色鮮やかなアスパラガスの