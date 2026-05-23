2児の母・高島彩、手作りハンバーグ弁当公開「ソースの照りが最高」「ゆで卵の半熟具合が完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】フリーアナウンサーの高島彩が5月23日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「ソースの照りが最高」色鮮やかなハンバーグ弁当公開
高島は「土曜はハンバーグ弁当」とつづり、彩り豊かな手作り弁当を公開。ソースがたっぷりとかかったハンバーグをメインに、白米、半熟のゆで卵、色鮮やかなアスパラガスのソテー、にんじんの副菜などが綺麗に詰められた様子を披露した。
また、高島がキャスターを務めるテレビ朝日系報道・情報番組「サタデーステーション」（毎週土曜よる8時54分〜）について「今夜のサタデーステーションは いつもより遅い時間のスタートです 寝ないで観てくださいね」とチャーミングに呼びかけている。
この投稿には「ハンバーグのソースの照りが最高」「ゆで卵の半熟具合が完璧」「ヘルシーなお弁当」「自分用なのかな」「仕事前に作るの本当に尊敬」「彩りが綺麗」といった声が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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◆高島彩、ハンバーグ弁当公開
高島は「土曜はハンバーグ弁当」とつづり、彩り豊かな手作り弁当を公開。ソースがたっぷりとかかったハンバーグをメインに、白米、半熟のゆで卵、色鮮やかなアスパラガスのソテー、にんじんの副菜などが綺麗に詰められた様子を披露した。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿には「ハンバーグのソースの照りが最高」「ゆで卵の半熟具合が完璧」「ヘルシーなお弁当」「自分用なのかな」「仕事前に作るの本当に尊敬」「彩りが綺麗」といった声が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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