【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が5月22日、自身のInstagramを更新。街中でのショートパンツ姿を公開した。【写真】「今日好き」出身17歳美女「脚長くて綺麗」美脚際立つショーパンコーデ◆土屋惺来、街中ショーパンショット公開土屋は「最近setlogってアプリはじめたんだけど、お姉ちゃんと