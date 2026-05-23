「今日好き」出身美女、美脚際立つ街中ショーパンショット公開「透明感すごい」「コーデセンスが神」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が5月22日、自身のInstagramを更新。街中でのショートパンツ姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「脚長くて綺麗」美脚際立つショーパンコーデ
土屋は「最近setlogってアプリはじめたんだけど、お姉ちゃんとしか共有してない笑笑 だれかいっしょやろーー」とコメント。片方の肩を出した淡いイエローのトップスに白いフリルのショートパンツ姿でレトロな公衆電話ボックスの横に立った街中のショットを公開し、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「コーデセンスが神」「黄色がすごく似合う」「透明感すごい」「憧れのスタイル」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身17歳美女「脚長くて綺麗」美脚際立つショーパンコーデ
◆土屋惺来、街中ショーパンショット公開
土屋は「最近setlogってアプリはじめたんだけど、お姉ちゃんとしか共有してない笑笑 だれかいっしょやろーー」とコメント。片方の肩を出した淡いイエローのトップスに白いフリルのショートパンツ姿でレトロな公衆電話ボックスの横に立った街中のショットを公開し、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデセンスが神」「黄色がすごく似合う」「透明感すごい」「憧れのスタイル」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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