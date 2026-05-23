【モデルプレス＝2026/05/23】AKB48の伊藤百花が5月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「手も脚も長くてスタイル抜群」ミニスカ夏コーデ◆伊藤百花、ミニスカコーデ公開伊藤は「あたたかくなーれ！」とコメントし、屋外で太陽の日差しを浴びながら撮影したショットを公開。ノースリーブのデニムトップスと白いフリルのミニスカートのコーディネート