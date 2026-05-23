“顔面重要文化財”AKB48センター伊藤百花、ミニスカ夏コーデに絶賛の声「手も脚も長くてスタイル抜群」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/05/23】AKB48の伊藤百花が5月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「手も脚も長くてスタイル抜群」ミニスカ夏コーデ
伊藤は「あたたかくなーれ！」とコメントし、屋外で太陽の日差しを浴びながら撮影したショットを公開。ノースリーブのデニムトップスと白いフリルのミニスカートのコーディネートで、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「夏っぽいコーデ可愛い」「ノースリーブにミニスカ最高」「手も脚も長くてスタイル抜群」「お人形さんみたい」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月、正規メンバーに昇格するとすぐに67thシングル「名残り桜」のセンターに抜擢。さらに2026年8月19日リリースの68thシングルでも2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「手も脚も長くてスタイル抜群」ミニスカ夏コーデ
◆伊藤百花、ミニスカコーデ公開
伊藤は「あたたかくなーれ！」とコメントし、屋外で太陽の日差しを浴びながら撮影したショットを公開。ノースリーブのデニムトップスと白いフリルのミニスカートのコーディネートで、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夏っぽいコーデ可愛い」「ノースリーブにミニスカ最高」「手も脚も長くてスタイル抜群」「お人形さんみたい」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月、正規メンバーに昇格するとすぐに67thシングル「名残り桜」のセンターに抜擢。さらに2026年8月19日リリースの68thシングルでも2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
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