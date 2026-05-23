【モデルプレス＝2026/05/23】元HKT48で女優の田中美久が5月22日、自身のInstagramを更新。デニムのミニワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳元HKT「スタイル良すぎ」ミニ丈から美脚全開◆田中美久、ミニワンピで美脚際立つ田中は「リボンみたいな関係が良くて 解いても繋がっていたいな」とつづり、複数枚の写真を投稿。デニム素材のミニ丈スカートにショート丈ジャケットを羽織ったカジュアルなコーディネート