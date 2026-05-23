田中美久（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/23】元HKT48で女優の田中美久が5月22日、自身のInstagramを更新。デニムのミニワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】24歳元HKT「スタイル良すぎ」ミニ丈から美脚全開

◆田中美久、ミニワンピで美脚際立つ


田中は「リボンみたいな関係が良くて 解いても繋がっていたいな」とつづり、複数枚の写真を投稿。デニム素材のミニ丈スカートにショート丈ジャケットを羽織ったカジュアルなコーディネートを披露した。足元にはボリューム感のある華やかなレッグカバーをあわせ、美しい脚のラインを際立たせている。

◆田中美久の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「脚が綺麗」「可愛いとクールのバランスが神」「セクシー」「個性的で似合ってる」「レッグカバーの存在感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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