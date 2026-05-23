【モデルプレス＝2026/05/23】モデルの高垣麗子が5月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。いろいろな味のおむすびが入った弁当を披露し、反響を呼んでいる。【写真】46歳ママモデル「彩り綺麗」3種のおにぎり詰まった運動会弁当披露◆高垣麗子、運動会弁当公開高垣は「＃運動会弁当」「＃また」「＃曲げわっぱ」とハッシュタグをつけ、運動会用に手作りした弁当を投稿。塩むすび、梅ごま、いぶりがっこクリームチーズの3種類