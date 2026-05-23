1児の母・高垣麗子、運動会用の曲げわっぱ弁当披露「彩り綺麗」「すごいおしゃれ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/23】モデルの高垣麗子が5月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。いろいろな味のおむすびが入った弁当を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳ママモデル「彩り綺麗」3種のおにぎり詰まった運動会弁当披露
高垣は「＃運動会弁当」「＃また」「＃曲げわっぱ」とハッシュタグをつけ、運動会用に手作りした弁当を投稿。塩むすび、梅ごま、いぶりがっこクリームチーズの3種類のおむすびをはじめ、チーズ包み焼き、型抜きした人参と枝豆、ミニウインナーを食べやすくピックで刺したものなど、彩り豊かなおかずが3種類の曲げわっぱに綺麗に詰め、デザートとして別容器に入った苺も添えられている。また、おにぎり用の海苔を別添えで用意。最後には「がんばろう」とエールを記した。
この投稿に、ファンからは「おむすびのバリエーションがすごい」「彩り綺麗」「すごいおしゃれ」「全部美味しそう」「いぶりがっこクリチおむすび、真似したい」「3種類の曲げわっぱがおしゃれ」「海苔別添えなの嬉しい」「センス良すぎる」といった声が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「彩り綺麗」3種のおにぎり詰まった運動会弁当披露
◆高垣麗子、運動会弁当公開
高垣は「＃運動会弁当」「＃また」「＃曲げわっぱ」とハッシュタグをつけ、運動会用に手作りした弁当を投稿。塩むすび、梅ごま、いぶりがっこクリームチーズの3種類のおむすびをはじめ、チーズ包み焼き、型抜きした人参と枝豆、ミニウインナーを食べやすくピックで刺したものなど、彩り豊かなおかずが3種類の曲げわっぱに綺麗に詰め、デザートとして別容器に入った苺も添えられている。また、おにぎり用の海苔を別添えで用意。最後には「がんばろう」とエールを記した。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おむすびのバリエーションがすごい」「彩り綺麗」「すごいおしゃれ」「全部美味しそう」「いぶりがっこクリチおむすび、真似したい」「3種類の曲げわっぱがおしゃれ」「海苔別添えなの嬉しい」「センス良すぎる」といった声が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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