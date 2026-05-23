【モデルプレス＝2026/05/23】元モーニング娘。の田中れいなが5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学生時代の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳元モー娘。「パイナップル頭ってあだ名をつけられた」小学生時代の姿◆田中れいな、金髪の小学生時代公開田中は、「モーニング娘。を卒業して今日で13年が経ちました」と報告し、現在の自身と、小学校時代の写真を並べて投稿。モーニング娘。に13歳で加入した田中は小