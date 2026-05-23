田中れいな、金髪だった小学生時代の写真に反響「オーラすごい」「美少女」
【モデルプレス＝2026/05/23】元モーニング娘。の田中れいなが5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学生時代の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「パイナップル頭ってあだ名をつけられた」小学生時代の姿
田中は、「モーニング娘。を卒業して今日で13年が経ちました」と報告し、現在の自身と、小学校時代の写真を並べて投稿。モーニング娘。に13歳で加入した田中は小学校時代から金髪にしていたようで「小学校の卒業式の日で男子に『パイナップル頭』ってあだ名をつけられた」とエピソードを交え、ランドセルを背負った金髪姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「オーラすごい」「美少女」「卒業13周年おめでとう」「小学生の時から金髪ヘアが目立っていてレベチ」「貴重なショット」「美少女だから似合う」「パイナップル頭のエピソードが面白すぎる」「当時の横顔もめちゃくちゃ可愛い」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳元モー娘。「パイナップル頭ってあだ名をつけられた」小学生時代の姿
◆田中れいな、金髪の小学生時代公開
田中は、「モーニング娘。を卒業して今日で13年が経ちました」と報告し、現在の自身と、小学校時代の写真を並べて投稿。モーニング娘。に13歳で加入した田中は小学校時代から金髪にしていたようで「小学校の卒業式の日で男子に『パイナップル頭』ってあだ名をつけられた」とエピソードを交え、ランドセルを背負った金髪姿を披露した。
◆田中の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オーラすごい」「美少女」「卒業13周年おめでとう」「小学生の時から金髪ヘアが目立っていてレベチ」「貴重なショット」「美少女だから似合う」「パイナップル頭のエピソードが面白すぎる」「当時の横顔もめちゃくちゃ可愛い」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】