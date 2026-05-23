メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が、世界のアスリート長者番付で5位に入りました。アメリカの経済誌「フォーブス」は22日、世界のアスリートの長者番付を発表し、ドジャースの大谷翔平選手（31）が1億2760万ドル、日本円で約203億円で5位となりました。1位は、サッカーのポルトガル代表、クリスティアーノ・ロナウド選手の3億ドル、日本円で約478億円でした。続いて、プロボクサーのサウル・アルバレス選手、サッカーの