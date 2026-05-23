◇パ・リーグオリックス5─1西武（2026年5月22日ベルーナドーム）頼れる森友のバットがオリックスを救った。「みんなでつないで？そうですね。変わらずですね」初回1死二塁の先制機。2ストライクと追い込まれながら隅田のフォークを拾って中前に落とす先制打。「何とか前に当てて、何か起きればな、という感じですね」と殊勝に振り返ったが、3点リードの9回2死一、二塁では右越えに試合を決める2点二塁打。3回にも左前