◇パ・リーグ オリックス5─1西武（2026年5月22日 ベルーナドーム）

頼れる森友のバットがオリックスを救った。

「みんなでつないで？そうですね。変わらずですね」

初回1死二塁の先制機。2ストライクと追い込まれながら隅田のフォークを拾って中前に落とす先制打。「何とか前に当てて、何か起きればな、という感じですね」と殊勝に振り返ったが、3点リードの9回2死一、二塁では右越えに試合を決める2点二塁打。3回にも左前に放ち、今季2度目の猛打賞という活躍だった。

試合前に20日のソフトバンク戦で右ふくらはぎに死球を受けた太田の出場選手登録が抹消された。今季43試合中、29試合で4番を務めた打率と打点のチーム2冠王に代わり、4番に入ったのはプロ12年目で初めてとなる宗。“非常事態”で迎えた西武との首位攻防戦だった。

就任1年目の昨季74勝を挙げた岸田監督に通算100勝目の“節目星”をプレゼント。

「どっしりしていて心強いというか、ダメな時にもしっかり声をかけてくれる監督なのでやりやすいです」

リードでも先発・ジェリーら投手陣を引っ張った男には指揮官も「よく打ってくれましたね」と最敬礼。太田の現状については「打撲が思い切り当たってるんで。少なくとも10日間では厳しい」と明かしたが、明日からも背番号「4」が主砲の不在を埋めてくれるはずだ。 （石塚 徹）

▼オリックス・ジェリー（6回無失点で2勝目）ツーシームもしっかりコントロールすることできましたし、森（友）さんのリードに応えるピッチングができたかなと思います。バックの守備にも助けられ、感謝しています。