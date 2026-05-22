俳優の小沢仁志（63）が21日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）にゲスト出演。好きな芸人を明かした。この日は小沢をはじめ、三四郎・小宮浩信、ニッチェ、紺野ぶるまが出演。小沢と初対面の紺野が下ネタを交えたネタを披露すると、小沢が「なかなか今、下ネタってダメじゃん？いいじゃねぇか！」と大絶賛した。続けて小沢は「俺、どぶろっくとか好き。あいつらだけ昭和の匂いがして、なんか攻