楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「スペシャルクーポンWEEK」を5月20日午前10時から6月1日午前9時59分まで開催する。国内宿泊が最大30％、遊び・体験が同10％、交通＋宿の「楽パック」が同5,000円、蓮kタカーが同30％割引となる。国内宿泊の宿泊期間は4月20日から2027年4月30日まで、「楽パック」の旅行期間は4月21日から2027年2月28日（帰着分）まで。