ソフトバンクは先発の中村稔が好投も打線が振るわずパ・リーグ球団主催のファーム公式戦は21日、1試合が行われた。ソフトバンクは本拠地で阪神と対戦。6回に1点を先制するも、直後に逆転を許して1-2で敗れた。先発・中村稔弥投手は順調な立ち上がりで、4回まで5三振を奪う完全投球。5回には連打と野選で無死満塁のピンチを招くも、本塁は踏ませなかった。打線は6回、廣瀬隆太内野手の二塁打でチャンスをつくると、続く柳町達外