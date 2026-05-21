試合終了まで大活躍のピカチュウたち5月15日から17日までの3日間、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-オリックス戦はポケモン特別演出試合として行われた。17日までの3連戦限定で各種演出がポケモン仕様になり、球団ユニホームを着せてもらったピカチュウ6匹が来場して球場を盛り上げた。ZOZOマリンスタジアムにはマリーンズのユニホーム姿のピカチュウが6匹登場。試合前には当日の観戦チケットを持つファンの中から抽選で