初回に先頭打者弾…投げては5回0封の粘投【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。打っては8号先頭打者弾、投げては5回無失点の投球で4勝目を挙げた。試合後、球団公式X（旧ツイッター）が選出する“最高の1枚”には、この試合のターニングポイントで見せた感情を爆発させたシーンが選ばれた。