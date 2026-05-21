初回に先頭打者弾…投げては5回0封の粘投

【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。打っては8号先頭打者弾、投げては5回無失点の投球で4勝目を挙げた。試合後、球団公式X（旧ツイッター）が選出する“最高の1枚”には、この試合のターニングポイントで見せた感情を爆発させたシーンが選ばれた。

約1か月ぶりとなる投打同時出場でいきなり魅せた。初回の第1打席、右腕バスケ数の初球を完璧に捉えると、打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）、角度39度のアーチが右中間スタンドへ飛び込んだ。6試合ぶりとなる今季8号ソロは、自らを援護する今季初の二刀流弾となった。

直後のマウンドでは2つの三振を奪う立ち上がり。3回までパーフェクトに抑えた。4回1死からこの日初安打を許し、5回には1死満塁のピンチを招いた。それでもタティスJr.を1球で併殺に仕留めて雄叫びを上げた。5回3安打無失点、2四球4奪三振で、防御率を0.73にまで良化させている。

大谷の投打の活躍もあってドジャースは勝利した。試合終了から34分後、ドジャース公式Xは勝利後の恒例となっている「Photo of the Game presented by Daiso」を投稿した。果たして、選出された1枚は何か。

やはり、試合の展開を決めた5回、タティスJr.を併殺に抑えて雄叫びを上げるシーンだった。感情を爆発させ、大谷がこの打席をいかに本気で抑えたかったのかがよく分かる1枚だった。（Full-Count編集部）