初回に先頭打者弾…投げては5回0封の粘投【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。打っては8号先頭打者弾、投げては5回無失点の投球で4勝目を挙げた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は偉才について絶賛した。約1か月ぶりとなる投打同時出場でいきなり魅せた。初回の第1打席、右腕バスケ数の初球を完璧