パドレスとの3連戦最終戦【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。打っては8号先頭打者弾、投げては5回無失点の投球で4勝目を挙げた。チームは首位攻防3連戦を2勝1敗で終え、首位をキープしている。初回の第1打席では相手先発バスケスの初球を捉え、右中間への先頭打者アーチを放った。今季3本目の先