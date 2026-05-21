パドレスとの3連戦最終戦

【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。打っては8号先頭打者弾、投げては5回無失点の投球で4勝目を挙げた。チームは首位攻防3連戦を2勝1敗で終え、首位をキープしている。

初回の第1打席では相手先発バスケスの初球を捉え、右中間への先頭打者アーチを放った。今季3本目の先頭打者弾で、二刀流弾は2025年9月16日（同17日）のフィリーズ戦以来通算17本目となった。

その裏のマウンドでは先頭タティスJr.を投ゴロに打ち取ると、アンドゥハーとシーツを連続三振に仕留めた。2回の第2打席では中堅後方への中飛だった。

投げては2回、3回と一人の走者も出さない快投。4回には先頭タティスJr.に四球、1死からシーツに左前打を許したが、マチャドを三飛、ボガーツを中飛に打ち取り、グラブのポケットをポンと叩いた。

5回先頭の第3打席では四球で出塁し、その後タッカーの適時打で生還した。その裏のマウンドでは連打と四球などで1死満塁のピンチを招いたが、タティスJr.を1球で遊ゴロ併殺に仕留めて雄叫びをあげた。

6回のマウンドにはあがらず、4勝目の権利を持って降板。防御率は0.82から0.73に良化。規定投球回には1イニング届かず、防御率MLBトップには浮上しなかった。最速は100.2マイル（約161.2キロ）だった。

7回先頭の第4打席では松井と対戦して遊飛。9回の第5打席ではマリナッチオの前に見逃し三振だった。打者としては4打数1安打1四球1打点で、打率.273としている。

ドジャースは2位パドレスと0.5ゲーム差で迎えた3連戦を2勝1敗で終えた。13連戦が終了し、移動日を挟んでブルワーズとのカードを戦う。（Full-Count編集部）