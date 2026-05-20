東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の世界観を楽しめるスペシャルメニューが2026年7月7日（火）から8月24日（月）までの期間限定で登場します。今回は、ランチタイムに提供される「カントニーズランチ」と「スペシャルドリンク」をまとめて紹介します！ 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「